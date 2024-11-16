Konya'da bebeğini çöp konteynerine bırakan anneyle ilgili flaş gelişme

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın salıverildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde yakalanan Suriye uyruklu H.E.S'nin (28) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.E.S., polislere bebeği, evinin banyosunda dünyaya getirdiğini, daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi H.E.S.’nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Olay: Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta 13 Kasım'da, çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek, Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, gazetecilere, bebek ilk getirildiğinde vücut ısısının çok düşük olduğunu söylemişti.

Vakit kaybetmeden tedaviye başladıklarını dile getiren Özcan, "Bebek çok üşümüştü, biraz daha geç bulunsa şartları daha kötü olabilirdi." demişti. Özcan, bebeğin genel durumunun iyiye gittiğini belirtmişti.