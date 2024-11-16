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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında gazetecilere soru yasağı mı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında gazetecilere soru yasağı mı var?

Cumhurbaşkanı uçağında gazetecilere soru yasağı getirildiği iddialarını net şekilde yalanlayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisinin katıldığı gezilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği her soruyu sınırlama olmaksızın sorduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamış, bu açıklamalar gazete ve haber sitelerinde yayınlanmıştı. 

İSMAİL SAYMAZ: UÇAKTA SORU YASAĞI GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası muhalif bazı isimler, Erdoğan'ın uçağında gazetecilere soru sorma özgürlüğü verilmediğini iddia etmişti. Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak "Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere yine soru yasağı getirildi. Bu kez de MHP lideri Bahçeli’nin Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması istendi. Gazetecilere üç kez “Sakın sormayın” diye uyarı yapıldı." demişti.

"İSTEDİĞİM HER SORUYU SORDUM"

Uzun yıllardır gazetecilik yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik eden Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu iddialara net şekilde cevap verdi.

Hakan, uçakta Erdoğan'a soru sorulmadığı, basın toplantısı yapılmadığı, gazetecilerin ellerine bir metin tutuşturulduğu ve o metinde yazanları yayınladıkları iddialarının doğru olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı’nın bazı gezilerine katılmış bir gazeteci olarak gezilerde mutlaka büyük bir ciddiyetle basın toplantısı yapıldığını, gazetecilerin mutlaka soru sorduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulara en ince ayrıntısına kadar cevap verdiğini söyledi. 

Hakan sözlerini "Ben şu ana kadar bu gezilerde Erdoğan’a sormak istediğim her soruyu hiçbir sınırlama olmaksızın sordum, sorabildim." diyerek sonlandırdı. 

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