Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bahçeli' mesajı!

AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye hedefinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile hemfikir olduklarını belirterek kurmaylarından hassas olmalarını istedi.

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Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma fikrinde MHP lideri bahçeli ile hemfikir olduklarını söyledi. Kurmaylarına "Hassas olun" uyarısı yaptı.

AK Parti MYK toplantısında, İzmir'de 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayın da konuşulduğu öğrenildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE ULAŞMA FİKRİNDE MUTABIKIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre, toplantının açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye değindi Erdoğan. görüşmenin güzel geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma fikrinde hemfikiriz. Basiret, feraset ve stratejik akılla hareket ederek Cumhur İttifakı'na saldırıları bertaraf ettik, yine ederiz" dedi.

Bahçeli ile aralarında tam bir mutabakat olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, kurmaylarına "Hassas olun" uyarısı yaptı.

"BELEDİYELERİN KÖTÜ KARNESİ DİKKATİ BİZE ÇEKTİ"

AK Parti'nin devam eden kongre süreci de masaya yatırıldı. Erkan Kandemir'in yaptığı sunumda 650 civarında ilçe kongresinin tamamlandığı, nisan başında büyük kongrenin yapılabileceği bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı parti içine, "Muhalefetin belediyelerinin kötü karnesi bitmek bilmeyen iç çekişmeler dikkati partimize çekmiştir" mesajını da verdi.

ERDOĞAN, 30'A YAKIN ŞEHRİN KONGRESİNE BİZZAT KATILACAK

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın ilk olarak 30 Kasım'da Kahramanmaraş il kongresine gideceği, ardından 30'a yakın şehrin kongresine bizzat katılması bekleniyor.

AK PARTİ’NİN GÜNDEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeni Trump dönemi de toplantıda gündeme geldi. Cumhurbaşkanı, ekonomi ve ticarette karşılıklı kazanımların gözetileceği bir dönem temennisini ifade etti.

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise, sürdürülebilirlik başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumda AB'nin gelecek süreçte getireceği normlara ilişkin atılabilecek adımlar yer aldı.

KAYNAK: CNN TÜRK