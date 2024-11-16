Euro'da kayıplar derinleşiyor: Son 1 yılın en düşük seviyesi

Euro, ABD seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle ayrılması sonrasında Almanya'da yaşanan siyasi gelişmelerin de etkisiyle dolar karşısında son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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ABD başkanlık seçimlerinin etkisiyle piyasalarda sert hareketler yaşanıyor. Seçimleri Donald Trump'ın kazanması Euro bölgesi ekonomisine zarar verecek olası ABD gümrük tarifelerine yönelik endişeleri artırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası euro, dolar karşısında düşüşe geçti.

ABD'nin ticaret politikaları, Avrupa iş dünyasında baskı yaratırken, Fed'in para politikası beklentileri de doların gücünü destekliyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI EURO'YU BASKILIYOR MU?

Seçimlerin ardından sert yükselişlerin görüldüğü bir diğer yatırım aracı ise Dolar Endeksi (DXY) oldu. 4 Kasım’da 103,43’e kadar gerileyen DXY, seçim sonrası 107,00'leri test etti. Dolar güçlenmeye devam ederken euro ise ciddi bir baskı altında. ABD'de Trump'ın seçim zaferine ek olarak Almanya'daki siyasi belirsizlik de euro ve euro/dolar paritesinde sert düşüşü beraberinde getirdi.

Analistler, seçilmiş Başkan Trump'ın ticaret politikasını yürütmesi için ticaret konusunda şahin olarak görülen Robert Lighthizer’ı seçeceği yönünde ABD basınında çıkan haberlerin euro üzerinde baskıyı artırdığını ifade ediyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ, SON BİR YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Eylül ayı sonunda 1,12 seviyelerini gören euro/dolar paritesi, hafta içinde 1,05'in de altına sarkarak 1,0496 seviyesine kadar geriledi ve böylece son bir yılın en düşük seviyesini test etmiş oldu. Düşüş hareketini sürdüren euro/dolar haftayı yüzde 1,76 değer kaybıyla 1,0521'den tamamladı.

Analistler, euronun gelecek 3-6 ay içerisinde 1,04'lere hatta altına kadar gitmesini bekliyor.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Avrupa borsaları ABD'den gelen haber akışı ve Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerin varlığını korumasıyla geçen hafta negatif seyrederken, gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba ve cuma günü yapacağı konuşmalara çevrildi.

Hafta içinde açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydederken, sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

KAYNAK: NTV