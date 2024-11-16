Türkiye-Galler maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Takım, Uluslar Ligi kapsamında Galler ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Türkiye, Galler karşısında galip gelerek grup aşamasındaki pozisyonunu güçlendirme amacını taşıyor.

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A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde Galler ile karşılaşacak ve gerçekleşecek olan maç, takımın grup sıralamasındaki geleceği açısından son derece önemli. Her iki takım da galibiyeti istiyor.

TÜRKİYE 0-0 GALLER (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Türkiye 0-0 Galler

39' Kerem Aktürkoğlu, tedavisi için oyun kenarına alındı. Mücadele kaldığı yerden devam etti.

38' Yunus Akgün'ün ceza sahasında bulunan Kerem'e verdiği ara pasta Kerem iki savunma oyuncusunun arasında kaldı. Kendini yere bıraktı. Oyuna sağlık ekipleri davet edildi.

35' Eren Elmalı'nın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Barış Alper ile girdiği hava topu mücadelesinde Williams kendini yere bıraktı.

33' Arda Güler'in merkezden sol kanatta koşu yapan Eren Elmalı'ya verdiği harika pasta Eren ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Millilerimiz, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

32' Kerem Aktürkoğlu, merkezden savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'e harika bir ara pas verdi. Kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda sol ayağıyla şutunu çeken Yunus, Galler kalecisi Darlow'u geçemedi.

31' Galler'de Thomas, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girmeye çalıştı fakat savunmamızda Merih Demiral araya girerek topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

27' Millilerimiz Galler'e karşı ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Yunus ceza sahasının sağından topı sürerek içeriye çevirdi. Galler savunmasından seken top ceza sahası dışına açıldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak üstüyle şutunu çekti savunmadan seken top üstten dışarı gitti. Millilerimiz, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' Mert Müldür, sağ kanattan uzak direğe yerden pas verdi savunmada Rodon topa kayarak araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Millilerimiz sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

23' Barış Alper, rakip yarı alanının gerisinde Roberts'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Millilerimiz serbest vuruş kullanacak.

21' Barış Alper'in sol kanattan açtığı ortayı eline almak isteyen kaleci Dawrol, istediğini yapamadı ve top dışarı çıktı. Millilerimiz, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

19' Orkun Kökçü'nün ceza sahası solundan çektiği şut Kerem'e çarpıp auta gitti.

18' Galler'de Thomas'ın sol kanattan açtığı orta kalecimiz Mert Günok'un kucağında kaldı.

13' Arda Güler, merkezden ceza sahası sağında bulunan Kerem'e yerden pas verdi. Kerem ceza sahasına çevirmek istedi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Millilerimiz, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

12' Barış Alper için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu. Hakem Juan Martinez Munuera mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.

11' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Barış Alper topa yükseldiğinde Galler kalecisi Darlow'un müdahalesinin ardından yerde kaldı.

9' Galler'de Johnson, orta sahanın solunda Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Yunus Akgün, bir kez daha sağ kanattan topu taşımak istedi fakat top ayağından biraz açılınca dışarı çıktı. Galler, kale vuruşu kullanacak.

6' Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşıyarak yayın sağında bulunan Arda Güler'e yerden pasını verdi. Arda Güler'in sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Darlow'un kucağında kaldı.

5' Hakan Çalhanoğlu, orta alanda James'e faul yaptı. Galler serbest vuruş kullanacak.

3' Yunus Akgün'ün kendi yarı sahamızdan hücum kaleye başlattığı atakta Yunus, sağ kanattan koşu yapan Kerem'e pasını verdi. Kerem bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Galler savunması araya girdi.

GRUPTA SON DURUM

A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’ta 10 puan ile lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler’i mağlup etmesi durumunda liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. İki takım arasında daha önce Galler’de oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona ermişti. Türkiye, İzlanda’yı 3-1, Karadağ’ı 1-0 ve son olarak İzlanda’yı 4-2 mağlup etti. Galler ise Karadağ’ı 2-1 yendi ancak İzlanda ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galler, en son Karadağ’ı sahasında 1-0 yenerek grup maçlarını tamamladı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan