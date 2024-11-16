Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edeceği açıklandı..

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Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Güney Amerika ülkesi Brezilya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

G20 İÇİN BREZİLYA'YI ZİYARET EDECEK

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

G20 Liderleri, zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır.