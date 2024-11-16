İran'dan Elon Musk iddiası için açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cumartesi günü The New York Times'ın Tahran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk ile görüştüğüne dair haberini "kesinlikle" reddetti.

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ABD'de yer alan İran haberleri dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. İran, Elon Musk iddialarına açıklık getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Esmaeil Baghaei'nin İran devlet haber ajansı IRNA'ya verdiği röportajda "böyle bir görüşmeyi kesin olarak reddettiği" ve "Amerikan medyasının bu konudaki haberlerine şaşırdığını" ifade ettiği bildirildi.

Times Cuma günü, Başkan seçilen Donald Trump'ın yakın bir müttefiki olan Musk'ın bu hafta başında İran'ın BM büyükelçisi Amir Said Iravani ile görüştüğünü bildirdi. Gazete, görüşmeyi "olumlu" olarak tanımlayan isimsiz İran kaynaklarına atıfta bulundu.

İRAN İLE ABD ARASINDA YUMUŞAMA YOK!

Trump'ın yeniden seçilmesi sürecinde, İranlı yetkililer Batı ile sorunları çözmeye istekli olduklarının sinyallerini verdiler.

İran ve Birleşik Devletler, ABD destekli İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'yi deviren 1979 İslam Devrimi'nden kısa bir süre sonra diplomatik ilişkilerini kestiler. O zamandan beri, her iki ülke de Tahran'daki İsviçre büyükelçiliği ve Umman Sultanlığı aracılığıyla iletişim kurdu.