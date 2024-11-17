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Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı

Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laik eğitim sisteminin dinamitlendiği eleştirilerine "Sizin laiklikten anladığınız şey, camileri ahıra çevirmek, Kur'an'ı Kerim öğrenimini yasaklamak." ifadelerine CHP tepki gösterdi. Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiftci yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X'te yaptığı açıklamada Çiftci, Hiç kimsenin yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamayacağını belirterek şu cümleleri kaydetti:

"Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Tekin derhal görevden alınmalıdır. Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur."

Bakan Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada laiklik meselesine ilişkin yaptığı konuşmanın bir kısmında şu cümleleri kaydetmişti:

"Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil."

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