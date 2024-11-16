İsrail ordusundan savaş duyurusu: Çok ama çok sert vuracağız!

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Savaşmaya devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız" dedi.

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İsrail, Lübnan'da kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun kuzeydeki Baalbek kentine bağlı El Khraiba köyüne düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ, DAHA İLERİ GİDECEĞİZ, DERİNLEMESİNE SALDIRACAĞIZ'

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Lübnan sınırındaki Kafr Kila köyüne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Hizbullah çok ağır bir bedel ödedi, emir komuta zinciri çöktü, çok sayıda savaşçısı öldü, altyapısı tahrip oldu. Bu örgüte ateş etmeye devam edecek, savaşmaya, planları uygulamaya devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız, Hizbullah'ı çok ama çok sert vuracağız. Sakinleri güvenli bir şekilde geri getirdiğimizden emin olduğumuzda duracağız" dedi.