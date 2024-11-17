Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak!

Akaryakıt tabelasına bir indirim bir zam gelirken Pazartesi gecesi indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Peki 16 Kasım 2024 tarihinde akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira? Motorin kaç lira oldu? İşte cevabı...

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Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bundan dolayı akryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Pazartesi indirim geliyor

Pazartesi gece yarısından itibaren olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek. Ancak motorine indirim beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI



Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI



Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL