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Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca

Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca

Dolandırıcıların yapay zeka Selçuk Bayraktar’ı taklit ederek hazırladığı videoyu gerçek sanıp analiz yapan emekli Amiral Türker Ertürk, Ahmet Hakan'ın diline düştü.

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Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar da sahte videolar hazırlayarak soslal medyada reklamlar veriyor.

Görüntüleri kullanılan ünlü isimler zaman zaman açıklamalar yaparak dolandırıcıların tuzağına düşülmemesi için uyarılarda bulunuyorlar.

Selçuk Bayraktar’ın görüntüleri kullanılarak hazırlanan videolardan birini izleyen Emekli Amiral Türker Ertürk, bu görüntülerin gerçek bir reklama ait olduğunu düşünerek, videoda yer alan “Türkiye vatandaşı” ifadesine tepki gösterdi.

Ertürk: Yurt dışında ilgili yerlere mesaj gönderiyor

Ertürk, "Anayasamızda böyle bir tanım yok. Türk vatandaşı var. Algı operasyonu yapıyor. Hem Türkiye’ye mesaj gönderiyor hem de yurt dışında ilgili yerlere mesaj gönderiyor.” dedi.

"Deniz Harp Okulu Komutanlığı da yapmış bir amiralden"

Zor duruma düşen Ertürk, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. "Doladırılan amiral" ara başlıklı yazısında Hakan, şu ifadelede yer verdi:

"İşte bu videoyu gerçek sanan emekli amiral Türker Ertürk, sahte videodaki Selçuk Bayraktar’ın sözlerini analiz etmiş televizyon programında. Üstelik uzun uzun. Üstelik en küçük bir kuşku payı bırakmadan. Deniz Harp Okulu Komutanlığı da yapmış bir amiralden... Hiç değilse azıcık uyanık olmasını beklemek hakkımız değil mi?"

Bayraktar uyarı açıklaması yapmıştı: Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi yapmaz

Taklit videolarına karşı daha önce birçok kez açıklama yaparak uyarılarda bulunan Selçuk Bayraktar, X hesabından yaptığı bir paylaşımda sahte video örneklerini de paylaşarak “Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

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