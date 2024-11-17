BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanlığı seçimleri için aday sayısı arttı kulislerde konuşulan isimler

TBMM Başkanlığı seçimleri için aday sayısı arttı kulislerde konuşulan isimler

TBMM Başkanlığı seçimlerinin yapılacağı mayıs 2025 öncesi adaylar ortaya çıkmaya başladı. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Fuat Oktay, Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül'ün isimleri Meclis Başkanığı için geçiyor.

Abone ol

Her yasama döneminin ilk yarısında Meclis yönetimi yeniden belirleniyor. İlk seçilenin görev süresi iki dönem, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. 28. Yasama Dönemi için de Mayıs 2025’te yeniden Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

Gazete Duvar’ın kulisine göre, Mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ikinci dönem için de aday olması bekleniyor. Ancak bugünden AK Parti içinde Meclis Başkanlığı adaylığı için konuşulan başka isimler de var.

Aktarılanlara göre eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şimdi Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün adları Meclis Başkanlığı için geçiyor.

Seçim yaklaştıkça bu sayının daha da artabileceği konuşuluyor. Ancak Meclis Başkanı seçimi için en az 301 oy gerektiğinden MHP’nin de destekleyeceği bir adayın yeniden Meclis Başkanı olacağının altı çiziliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor
Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor
Ankara'da ilginç dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi gözaltında
Ankara'da ilginç dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi gözaltında
Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca
Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca
Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak!
Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak!
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı
Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı
Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı
Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
Hizbullah'dan İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı
Hizbullah'dan İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı
Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı
Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı
İsrail ordusundan savaş duyurusu: Çok ama çok sert vuracağız!
İsrail ordusundan savaş duyurusu: Çok ama çok sert vuracağız!
Montella'dan Galler maçı yorumu: Üzüntüyü görünce gururlanıyorum...
Montella'dan Galler maçı yorumu: Üzüntüyü görünce gururlanıyorum...