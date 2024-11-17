TBMM Başkanlığı seçimleri için aday sayısı arttı kulislerde konuşulan isimler

TBMM Başkanlığı seçimlerinin yapılacağı mayıs 2025 öncesi adaylar ortaya çıkmaya başladı. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Fuat Oktay, Bekir Bozdağ ve Abdulhamit Gül'ün isimleri Meclis Başkanığı için geçiyor.

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Her yasama döneminin ilk yarısında Meclis yönetimi yeniden belirleniyor. İlk seçilenin görev süresi iki dönem, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. 28. Yasama Dönemi için de Mayıs 2025’te yeniden Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

Gazete Duvar’ın kulisine göre, Mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ikinci dönem için de aday olması bekleniyor. Ancak bugünden AK Parti içinde Meclis Başkanlığı adaylığı için konuşulan başka isimler de var.

Aktarılanlara göre eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şimdi Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün adları Meclis Başkanlığı için geçiyor.

Seçim yaklaştıkça bu sayının daha da artabileceği konuşuluyor. Ancak Meclis Başkanı seçimi için en az 301 oy gerektiğinden MHP’nin de destekleyeceği bir adayın yeniden Meclis Başkanı olacağının altı çiziliyor.