BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.43'te Brezilya'ya gitti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanlığı seçimleri için aday sayısı arttı kulislerde konuşulan isimler
TBMM Başkanlığı seçimleri için aday sayısı arttı kulislerde konuşulan isimler
Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor
Yetkisiz çakar kullananlar yandı: Cezası 15 kat artıyor
Ankara'da ilginç dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi gözaltında
Ankara'da ilginç dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi gözaltında
Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca
Emekli Amiral, dolandırıcıların yapay zekayla hazırladığı Selçuk Bayraktar videolarını gerçek sanınca
Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak!
Akaryakıt tabelası değişiyor! Pazartesi günü pompaya yansıyacak!
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı
Erdoğan Bahçeli görüşmesini AK Parti kurmaylarına böyle anlattı
Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı
Yusuf Tekin'in laiklik eleştirilerine verdiği yanıt CHP'yi kızdırdı: Derhal görevden alınmalı
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
Nihat Zeybekci: Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti'ye üye olurdu
Hizbullah'dan İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı
Hizbullah'dan İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı
Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı
Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldı
İsrail ordusundan savaş duyurusu: Çok ama çok sert vuracağız!
İsrail ordusundan savaş duyurusu: Çok ama çok sert vuracağız!