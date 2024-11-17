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Uzmanlar uyardı! Artık kış aylarında da görülüyor, yeni bir tür keşfedildi

Uzmanlar uyardı! Artık kış aylarında da görülüyor, yeni bir tür keşfedildi

Yaz aylarında kene ısırmalarına karşı uzmanlardan sık sık uyarılar gelirken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, sonbahar ve kış aylarında da kenelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de yeni kene türlerinin keşfedildiğini belirtti.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, sonbahar ve kış aylarında da kenelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının daha çok yaz aylarında görülmesi nedeniyle kenelerin sadece ilkbahar ve yaz aylarında aktif olduğunun düşünüldüğüne dikkati çeken Keskin, "Ancak doğada farklı kene türlerinin sonbahar ve kış aylarında aktif olduğunu biliyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında bu durumu çok net şekilde görüyoruz. İlimiz, kenelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yer alıyor." diye konuştu.

Keskin, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de daha önce varlığı tespit edilmeyen kene türlerini belirlediklerine işaret ederek, "Örneğin, 'Ixodes trianguliceps' denilen yeni bir kene türünün Türkiye'de var olduğunu tespit ettik. Göçmen kuşlar üzerinden yaptığımız çalışmalarda 'Ixodes arboricola', 'Ixodes festai' ve 'Ixodes eldaricus' türü kenelerin ülkemize geldiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kenelere tür tür bakmak gerektiğinin altını çizen Keskin, şöyle devam etti:

"Dünyada binden fazla kene türü var. Bunların 55'inin ülkemizde varlığı biliniyor. Özellikle göçmen kuşlar keneyi çok rahat uzun mesafe taşıyabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygın olarak görülen 'Hyalomma marginatum' türü kenenin Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde de tespit edildiğini biliyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de bu kene türünün tespit edildiğine dair çalışmalar var."

Keskin, son yıllarda Cezayir keneleri üzerine de çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Çalışmada Türk, Amerikalı ve Cezayirli bilim insanları bulunuyor. Ülkemizde yeni bir kene türünü tanımladık, çalışmamız yayın aşamasında." diye konuştu.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da üniversitelerinde kene üzerine çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Biyoloji bölümünde ciddi çalışmalar yapılıyor, ulusal ve uluslararası düzeyde. İnsanlar üzerinden toplanmış 25 bin kene bu laboratuvarda çalışıldı." dedi.

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