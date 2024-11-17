RTÜK Başkanı açıkladı: Son çare gündüz kuşağını kaldırmak

Televizyon kanallarında gündüz kuşağında yayımlanan programlarda RTÜK uyarılarının dikkate alınmaması, tamamen ortadan kaldırma tedbirini gündeme getirdi. RTÜK Başkanı Şahin, "Bu saatten sonra yapılan ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır." uyarısını yaptı.

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Gündüz kuşağında yayımlanan televizyon programları hem en yüksek reytingi alıyor hem de en çok şikayeti. Çoğunlukla adli vakaların işlendiği programlar toplumdaki yozlaşmayı artırdığı gerekçesiyle birçok tepki alıyor. Suç içeren ya da ahlaki yönden eleştirilen bazı olayların açıkça yayımlanması, genel izleyici niteliği kapsamında sorgulanıyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuyla ilgili Meclis’te bilgi verirken bu programlarla ilgili olarak 2021 yılından bugüne kadar 26 bin 998 şikâyet geldiğini açıkladı, bu sayının toplam şikâyet oranının yüzde 13,4’ünü kapsadığını belirtti.

Şahin, "Gündüz kuşağı programları en çok reyting alan programlar, en çok para getiren programlar, en çok izlenen programlar, en çok da şikayet edilen programlar. Biz yöneticiler ile toplantılar yaptık. Ama iki üç ay yapıyorlar, uyarılarımıza dikkat ediyorlar, sonra diyorlar ki ‘Reytinglerimiz düştü, izlenmiyoruz, tekrar buraya döneceğiz.’ Bu demek değildir ki izlenilmek için her şeyi yapalım." şeklinde konuştu.

Türkiye gazetesinin haberine göre son olarak "ilke kararlar" yayımladıklarını ifade eden Şahin, "Bu ilke kararlarına güveniyoruz. Bu saatten sonra yapılacak olan bu tür ihlaller olayı farklı bir tarafa götürür. Bundan sonraki süreç artık son noktadır. ‘Değişen bir şey olmuyor’ denirse nihayetinde bir kanuni düzenlemeyle birlikte bunun tamamen kalkacağını arkadaşlarımız da biliyorlar ve bunun bilincindeler. İlke kararları hem sert tedbirler içerir hem de uygulanmaması mümkün olmayan kararlardır. En son, çaresiz kalırsak bunu ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.