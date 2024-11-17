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MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!

MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

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Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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