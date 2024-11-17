Tahir Büyükakın Özgür Özel'e rest çekti: İspatlasın istifa edeceğim

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya konser yaptı" iddiasında bulunduğunu ifade ederek, Özel'in ispatlaması halinde istifa edeceğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya konser yaptı" iddiası gündem oldu.

Kocaeli'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çayırova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde katılan hedefteki isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iddialara yant verdi.

Büyükakın, Özel'in iddiasına konu ettiği 198 milyon liranın, "2023/1594350" ihale numaralı evrakta görülen belediyenin aldığı organizasyon hizmeti olduğunu bildirerek, "Bu numarayı Elektronik Kamu Alımları Platformu 'EKAP'a girerseniz karşınıza evrak çıkar. 'Bir sanatçı için 198 milyon lira ödediler' dedikleri evrakta Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının aldığı hizmet var. Konaklama ve yiyecek hizmeti almış." ifadesini kullandı.

Özel'in, 198 milyon lirayı sanatçıya verdiğini ispatlaması halinde istifa edeceğini dile getiren Büyükakın, "Özgür Bey yanıltılmıştır. Kim yanılttıysa da açıklasın ve ifşa etsin.' dedim. Ben bir sanatçıya 198 milyon lira verdiysem, bunu ispatlarsanız bir dakika görevde durmam hemen istifa ederim. 'Sizden istifa gibi erdemli bir şey beklemiyorum sadece küçük bir nezaket gösterin ve özür dileyin.' dedim." ifadesini kullandı.

Büyükakın, söz konusu meblağ ile çocukların spor okullarına gittiğinin, bilgi evleri, akademi liseler, gençlik merkezleri, gençlik kamplarında eğitim aldıklarının altını çizerek, kentteki 139 bin gencin bu parayla hizmet aldığını kaydetti.

Kocaeli'de 67 ayda 102 konser organizasyonuna 58 milyon 619 bin lira para verdiklerini açıklayan Büyükakın, kendilerinin 5 yılda bu tür organizasyonlarda kullandıkları söz konusu meblağın çok daha fazlasının Ankara'da düzenlenen birkaç konserde harcandığı değerlendirmesinde bulundu.