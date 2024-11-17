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Doğu Perinçek hakkında bomba iddia! Yüzde 7 komisyon aldı

Doğu Perinçek hakkında bomba iddia! Yüzde 7 komisyon aldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Ahmet Ercanlar'ın, Perinçek'in yüzde 7 komisyon karşılığında Galatasaray'a Çin'den sponsor ayarladığı ididasını yalanladı.

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Sponsorluk ağını Uzak Doğu'ya yaymak isteyen Galatasaray Kulübünün, Victor Osimhen'in transferi için Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ile dirsek temasında olduğu spor basınında haber oldu.

Bu iddiaların ardından cuma günü ilginç bir gelişme yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne yakınlığıyla bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Fenerbahçeli YouTube yayıncısı Ahmet Ercanlar, Perinçek'in söz konusu sponsorluk için yüzde yedi komisyon aldığını iddia etti.

"PERİNÇEK YÜZDE YEDİ KOMİSYON ALDI"

TGRT Haber yayınında Ercanlar, şunları dedi: "Doğu Perinçek, dün Galatasaray Spor Kulübüne gidiyor ve bu ülkenin gücünü kullanarak yüzde 7 komisyon karşılığında Galatasaray'a Çin'den sponsor ayarlıyor! Dünyanın neresinde böyle bir skandal vardır?"

"HİÇBİR ZAMAN KOMİSYON ALMADIM"

Odatv, Ercanlar'ın iddiasını Doğu Perinçek'e sordu. Perinçek, "Ahmet Ercanlar, Doğu Perinçek'i hiç tanımıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman komisyon almadım, almam. Türkiye'nin Asya ile yakınlaşması için çalışıyorum. Sporun da bu yakınlaşma için çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Benim malım mülküm yok" dedi.

FENERBAHÇE'YE DE SPONSOR

Perinçek, Fenerbahçe Kulübüne de Rusya'dan sponsor bulması için yardımcı olacağını ve bundan da herhangi bir komisyon almayacağını duyurdu.

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