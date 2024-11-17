BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  GÜNCEL

Kiracısıyla aynı dairede kalan ev sahibi ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kiracısıyla aynı dairede kalan ev sahibi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ev sahibi, kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu.

Abone ol

Deniz Mahallesi 132 Sokak'ta kiraladığı odada yaşayan Kırgız uyruklu kişi, aynı daireyi paylaştığı ev sahibi Ahmet Demirdelen'in (77) hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Demirdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan yerli uzun menzilli hipersonik füzesini test etti
Hindistan yerli uzun menzilli hipersonik füzesini test etti
Şimşek talimatı verdi O firmalara 22 ilde eş zamanlı sıkı denetim!
Şimşek talimatı verdi O firmalara 22 ilde eş zamanlı sıkı denetim!
Doğu Perinçek hakkında bomba iddia! Yüzde 7 komisyon aldı
Doğu Perinçek hakkında bomba iddia! Yüzde 7 komisyon aldı
Kasım indirimine 'dikkat' mesajı: Pazarlama taktiği
Kasım indirimine 'dikkat' mesajı: Pazarlama taktiği
MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!
MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!
Tahir Büyükakın Özgür Özel'e rest çekti: İspatlasın istifa edeceğim
Tahir Büyükakın Özgür Özel'e rest çekti: İspatlasın istifa edeceğim
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Uçum'dan Devlet Bahçeli değerlendirmesi
Mehmet Uçum'dan Devlet Bahçeli değerlendirmesi
Osman Nuri Kabaktepe'den İBB yönetimine konser tepkisi
Osman Nuri Kabaktepe'den İBB yönetimine konser tepkisi
RTÜK Başkanı açıkladı: Son çare gündüz kuşağını kaldırmak
RTÜK Başkanı açıkladı: Son çare gündüz kuşağını kaldırmak
Uzmanlar uyardı! Artık kış aylarında da görülüyor, yeni bir tür keşfedildi
Uzmanlar uyardı! Artık kış aylarında da görülüyor, yeni bir tür keşfedildi
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem