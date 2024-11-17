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Gültekin Uysal yeniden DP Genel Başkanlığına seçildi

Gültekin Uysal yeniden DP Genel Başkanlığına seçildi

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal yeniden Genel Başkan seçildi. Görevine devam edecek olan Uysal'ın rakibi İlay Aksoy'un adaylığı kabuledilmedi. Uysal, "İrademizi perçinledik" derken Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız." tepkisini gösterdi.

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Demokrat Parti'nin (DP) "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlediği 15'inci Olağan Kongresi'nde delegeler Gültekin Uysal'ın Genel Başkanlığa devam etmesine karar verdi. Uysal 765 oyla yeniden başkan seçildi.

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un birkaç gün önce katılmayacaklarını açıkladığı kongrede, aday gerginliği yaşandı. Divan Başkanı, Genel Başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının imza atan delegelerce geri çekildiğini, bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı.

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun." diye tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından yapılan seçimde, 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi. 13 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

Seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, bundan sonraki seçimlere Demokrat Parti adı ve logosuyla gireceklerini açıkladı.

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