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Milli Takım'a yeni isim! İlk kez davet edildi

Milli Takım'a yeni isim! İlk kez davet edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nın A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın kamp kadrosuna alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

TFF'nin açıklamasında, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dâhil edildi." ifadeleri yer aldı.

Gökhan Sazdağı kariyerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna resmi olarak davet edildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Macaristan ve Avustrurya maçlarının geniş oyuncu listesinde yer almış ancak aday kadroya dahil edilmemişti.

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