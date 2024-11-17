O ülkede şiddetli deprem

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde, 10 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.Abone ol
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.