BIST 9.390
DOLAR 34,43
EURO 36,29
ALTIN 2.837,00
HABER /  DÜNYA

O ülkede şiddetli deprem

O ülkede şiddetli deprem

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde, 10 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Abone ol

Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Takım'da sakatlık şoku! O isim kadrodan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! O isim kadrodan çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'daki "Sıfır Atık" standı yoğun ilgi görüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'daki "Sıfır Atık" standı yoğun ilgi görüyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'ye gidiyor! Özgür Özel tarih verdi
MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP'ye gidiyor! Özgür Özel tarih verdi
Gültekin Uysal yeniden DP Genel Başkanlığına seçildi
Gültekin Uysal yeniden DP Genel Başkanlığına seçildi
Milli Takım'a yeni isim! İlk kez davet edildi
Milli Takım'a yeni isim! İlk kez davet edildi
Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Hizbullah'ın medya şefinin öldürüldü iddia edidi
Hizbullah'ın medya şefinin öldürüldü iddia edidi
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına taşlı saldırı
AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığına taşlı saldırı
CHP'nin hedefindeki Yusuf Tekin'den laiklik yanıtı
CHP'nin hedefindeki Yusuf Tekin'den laiklik yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciden iddialara yanıt
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı!
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı!
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi