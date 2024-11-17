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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Kar yağışı geliyor!

Meteoroloji uzmanı Pınar Aydın, Marmara Bölgesi'nde beklenen kar yağışının 26 Kasım yerine 23 Kasım'da başlayabileceğini duyurdu. Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova ve İstanbul'daki vatandaşlara detaylı bilgilerin pazartesi günü paylaşılacağını belirtti.

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Marmara bölgesindeki illerimiz artık kar yağışına odaklanmış durumda. Herkes kar yağışının ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. 

Meteoroloji uzmanı Pınar Aydın da sosyal medya hesabından Marmara bölgesinde yer alan illerimiz Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da yaşayan vatandaşları bilgilendirdi. 

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Marmara Bölgesi kar verileri 26 Kasım’dan 23 Kasım’a çekti. En net veriler Pazartesi itibari ile vereceğiz. O tarih geldiğinde sabaha kadar buradayız" 

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