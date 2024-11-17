Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında yaşamını yitirdi

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu ve dünyaca ünlü bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti. Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Çığ, kadın hakları savunuculuğu ve "Tarih Sümer'de Başlar" adlı çevirisiyle de önemli bir iz bıraktı.

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Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Kaynak Yayınları, ölüm haberini ise "Son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik" sözleri ile duyurdu.

Muazzez İlmiye çığ kimdir?

Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu.

Yaklaşık beş yıl boyunca,Eskişehir'de öğretmenlik yaptı 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne kaydoldu.

1940'ta diplomasını aldıktan sonra, Antik Şark Eserleri Müzesi'nde on yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı.

1960'ta Heidelberg Üniversitesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da "Tarih Sumer'de Başlar" adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

Topkapı Müzesi Müdürü M. Kemal Çığ ile 1940 ve 1983 yılları arasında evli olan Muazzez İlmiye Çığ'ın 2 kız evlat sahibi.

Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar, Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından biri olarak biliniyordu.