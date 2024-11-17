Malatya'dan acı haber! Kazaya müdahale eden polislere tır çarptı! 1 şehit

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.Abone ol
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 L 3119 plakalı saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.
Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.