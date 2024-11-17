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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki "NAZAN" adlı tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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