Okan Buruk'tan Mourinho sözleri: Onun her dediğini...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen’in transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen’in kontratındaki maddeye rağmen kalmak istediğini belirterek, "O maddenin hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Batshuayi ve Osimhen ile forvet ikilisi kurmayı düşündüklerini söyledi. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada HT Spor'a konuk oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Annem ve babam Trabzonlu"

"Doğma büyüme İstanbulluyuz ama kökenimiz Trabzon'a dayanıyor. Annem ve babam Trabzonlu."

"Bu da gayet normal"

"Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal."

"Korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm"

"Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük."

"Çalışma şansımız çok olmuyor"

"Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlenik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti."

"Guardiola bana çok farklı geliyor"

"Guardiola bana çok farklı geliyor. Tarzını beğeniyorum. Hep bir şey buluyor. Son 4 maçta tıkandı ama farklı bir şey yapacak kesinlikle."

"Giren oyuncu taktiği söylemedi"

"Deniyoruz, bazen yanıldığımız bazen doğru gelen durumlar oluyor. Hatalar yaptığım yerler oldu. Bazen yanlış oyuncu sokuyorsun gol atıyor doğru oluyor sonra. Oyuncuyu çağırıyorsun, geldi, hazırlanıyor. 4-5 dakikayı buluyor. Tottenham maçında giren oyuncu taktiği söylemedi. Bir kere daha bunu yaşadık. Bazen yazarak veriyoruz, giren oyuncu unutuyor söylemiyor. Yazarak vermek iyi oluyor. Süper Kupa maçında bunu yaşadık. Zaha'yı söylemiştim, onu suçluyormuşum gibi oldu. Bizim tarihimizde var, kötü bir şey olduğunda... Süper Kupa bizim için ağır bir sonuç oldu. Hazır olmadığımızı biliyordum. Şanssız da bir maç geçirdik. Hep biz atacakmışız gibi gitti maç, dağıldık. Devre arasında benim açımdan bir şey olmadı. Futbolun içerisinde kötü giden bir maçta devre arasında çıkan oyuncu mutlu olmaz. Bazıları reaksiyon veriyor, olağan bir şey. Ekstra bir şey olmadı. Kötü sonuç sonrası bunlar artıyor."

"Hep sakat sakat oynadı"

"Gomis'i dinlendiriyorduk. Maçtan 2-3 gün önce dinlenirdi. Kendini biliyordu. Icardi bazen şuta katılmazdı. Oyun kurma bölümüne, defans bölümüne katılırdı. Hep sakat sakat oynadı. Tam toparlanıyor, bir şey oluyor. Bir sakatlık diğer sakatlığı getiriyor."

"O maddenin hiçbir önemi yok"

"Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok."

Osimhen'in transfer süreci

"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."

"Oyuncuların hepsinin ismi geçti"

"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."

"Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok"

"Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orjinal 9'u yok. Milli Takımımızda da yok mesela."

"Tüm transferler benim onayımdan geçerek yapıldı"

"Takımın başına geldiğim günden beri yapılan tüm transferler benim onayımdan geçerek yapıldı. Ben şu oyuncuyu istiyordum ama bunu aldınız gibi bir şey olmadı. Her zaman benim istediğim oyuncular alındı, onay verdiğim oyuncular alındı. Hata yapabiliyoruz ve beklenti de çok yüksek. Kağıt üstünde geçen sene Zaha ve Ziyech'i alırsınız. Tete serbest statüde bizim için yatırımdı. Ndombele de takımı hiç bozmadı, iyi bir insandı."

"Oyuncuların da hedefleri var"

"Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum."

"Zorlandığımız yerler oldu"

"Bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik, sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizinde biri Boey'i sattık, Angelino'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar... Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik."

"Tottenham 2 kere geldi 2 gol attı"

"Tottenham için insanlar, 'full ilk 11'iyle çıkmadı' diyebilirler ama oyuncu kalitesi olarak çok üst düzeyler. Son, Johnson, Maddison ile çıktılar. Çok üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyor. Geleceğe dair umudum artıyor. Bayern Münih maçı da böyle olmuştu, orada gol bulamamıştık. Bayern'e pozisyonlar vermiştik, Tottenham 2 kere geldi 2 gol attı. Biz 1 veya 2 aut atışı yapmamışız."

"Bundan sonra daha iyi olacak"

"Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı... Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum."

"Potansiyelli, genç bir oyuncu aldık"

"Potansiyelli, genç bir oyuncu aldık. Forma için yarışıyor. İyi oynadığı maçlar da oldu. Onu oynatacağız. Danimarka Milli Takımı'nda oynadı. Bu yaşında Şampiyonlar Ligi maçı çok var. Bize karşı bir sağ bek, bir sol bek oynadı. O potansiyelli bir oyuncu. Jakobs fiziksel olarak çok atlet bir oyuncu, hem savunma geçişine hem hücum geçişine koşuları iyi."

"Stadyum atmosferi de çok kötüydü"

"Rigas'ın sonraki iki maçına bakın. Frankfurt 80'de atabildi. Kapanan bir takım. 3'te 3 ile gelen Anderlecht ile 1-1 berabere kaldılar. Türkiye'de küçümsendiği gibi bir takım değil. O maç 0-0 bitse kapandı, açamadım dersin. 2-0 öne geçmişsin, 2-2'ye gelmesi bizi üzen. Bu adamlar ilk golde ona çarptı, ona çarptı, o vurdu, gol. Direkten vurdu, önüne düştü, gol. Futbolun içinde bunlar var ama rakibi oraya getirmemek lazım. Stadyum atmosferi de çok kötüydü. Hazırlık maçı gibi. Ben 70 bin seyircili deplasmanı tercih ederim. Olimpiyat Stadyumu da Türkiye'nin en kötü stadyumu. Orada havaya giremiyorsun. 70 bin rakip seyirci, oyuncumu da motive ederim."

"Muslera'nın devam etmesini isterim"

"Ben Muslera'yı seviyorum. İyi bir sporcu, iyi bir insan. Muslera'nın devam etmesini isterim. Yerine kimi, nasıl bulacaksınız? (Kaleci transferi) Hep çalışıyoruz. Alacağımız, almayacağımız mevkilere hep listemiz var. Toplantılar yapıyoruz sürekli. Birinci önceliğimiz kaleci transferi değil. Olursa sezon sonu için düşünüyoruz. He rmevkiye hazırlanıyoruz. Icardi'nin sakatlığı bir sürpriz oldu. Görmek istiyorum. Batshuayi'yi az kullandık. Yusuf Demir'i az kullandık. Yusuf'a da gerçekten şans vermek istiyorum, çok çalışıyor. Bir değerlendirme yapacağız. Çok iyi çalışıyor. Oynatmamız gerekiyor. Ocak dönemini daha net göreceğiz. Osimhen nasıl son dakika transfer oldu. Mevkisel olarak düşünmeyebileceğiniz ama mevkisel olarak sizi düşündürtebilen oyuncu oluyor."

"Benim önemli hedeflerim var"

"Her teknik direktör gibi bir gün ama benim önemli hedeflerim var, birinci önceliğim Galatasaray ile şampiyonlukları devam ettirmek. Üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Bu sezon önemli. (Avrupa mı lig mi öncelikli) Gerçekçi olmak lazım. Her türlü ligi kazanmalıyız. Hiç ayırt etmiyorum ama Türkiye'de ligi kazanmak şart. Seneye Şampiyonlar Ligi direkt, o çok önemli."

"Yunanistan'da yabancı hakemi havalimanında dövüyorlardı"

"İlk söyleyen benim Akhisar'da, nasıl yabancı oyuncu, yabancı teknik direktör geliyor, yabancı hakem de gelsin demişti. Lige sürekli yabancı hakem gelmesi zor organizasyon. VAR hakemi olabilir. Geçen sene bu uygulandı. Hakemler için, sahadaki hakemler için o organizasyon biraz daha zor. Yunanistan'da yabancı hakemi havalimanında dövüyorlardı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; ben teknik adam olarak ne karar verirlerse seve seve uyarım; yabancı hakem, Türk hakem... Ben oyunuma odaklanıyorum."

"Fenerbahçe hatalar yapmasa şampiyon olabilirdi"

"Son 5 senede 4 farklı takım şampiyon oldu. Her şey sahada oluyor. Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş da kazandı. 1-2 tanesinde Fenerbahçe kazanabilirdi. Hatalar yapmasa... Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene sahasında Sivas'a kaybetti, son maça lider çıkabilirdi. 34-36-38 haftalık periyotları, hak etmeyen kazanamaz. 1-2-3 maç dersiniz ama ben o anlamda katılmıyorum. Sahada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese de saygı duyuyorum. PlayStation oynuyorsun orada bile kavga çıkıyor. Tavlada bile zar geliyor diyorsun. Kaybeden, kazananı alkışlamıyor. İnsani duygumuz var. Hep bir şey arıyoruz. Ben inanmıyorum. Hakem bir kez size 3 puan kazandırabilir, birine 3 puan kaybettirebilir. Bir maç kazandırır, diğer maç kaybettirir. Lehinize aleyhinize hatalar yapılabilir, bu her takıma böyle. O yüzden buna inanmıyorum. Futbolun en güzel yanlarından biri bu konuşmalardır. Bence gözümüzü kapatıp işimize odaklanmamız gerekiyor."

"Jose Mourinho'yu hepimiz çok iyi tanıyoruz"

"Jose Mourinho'yu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Renkli bir karakter ve en önemli teknik direktörlerden biri. Onun her dediğini de söylemek istediği gibi düşünmemek lazım."