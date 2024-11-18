Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

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Kongrede yaşanan imza krizi ve tartışmaların ardından Demokrat Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 1’e düştü

Demokrat Parti’nin (DP) 15. Olağan Kongresi’nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765’inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Genel başkanlık adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, sert sözlerle parti yönetimini eleştirmişti. Yaşanan kriz sonrası Enginyurt ve Uzun'un istifa edebilecekleri yönünde haberler çıkmıştı.

Enginyurt: Kongrenin faydası olmaz dedik

Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duygularını dile getirdi. Enginyurt, "Bugün itibari ile Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim." dedi.

Enginyurt şöyle devam etti: "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük"

Uzun'dan açıklama

İstifa eden Salih Uzun açıklamasında; 'Bugün itibari ile Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim.' derken İzmir milletvekili Uzun ise '33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. öncelikle Anavatan Partisi’nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki Demokrat Parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum… Yollarımız yine mutlaka kesişecektir. Demokrat Parti’den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür.' dedi