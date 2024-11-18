Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu

Yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, Ekol TV'de arsa alırken dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı. Başaran "Her zaman imara yakın tarla diyorum. Para bunlarda. Bunları kimden öğrendim. Mert Başaran olarak kendi kendime bulmadım hiçbirini. Türkiye'nin sayılı zenginlerine baktım, bilinen adamlar, hepsi bunları yapmış yıllardan beri" dedi.

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Ekol TV canlı yayınında Ekol TV Dijital Yayınlar Direktörü Aziz Akova’nın programında konuşan yatırım ve tasarruf danışmanı Mert Başaran, programın başında "Bir sürprizimiz var" dedi. Programın ilerleyen dakikalarında söz konusu 'sürpriz grafiği' aktardı.

Arsa yatırımı ile ilgili konuşan Başaran "İlk önce şunu söyleyeyim. Bu bir örnektir. Şu an bunlar satılık değil, böyle arsalar da yok. Ama bana genelde şunu soruyorsunuz; arsa alırken neye dikkat edeceğiz? İlk önce arsa alırken mümkünse tarla almanızı tavsiye ediyorum. Her zaman diyorum. İmara yakın tarla diyorum. Para bunlarda diyorum. Ve bunları kimden öğrendim. Mert Başaran olarak kendi kendime bulmadım bunların hiçbirini. Türkiye'nin sayılı zenginlerine baktım, bilinen adamlar hepsi, araştırın bakın, hepsi bunları yapmış yıllardan beri. Hatta bir tanesi şunu dedi bak, çok çok büyük bir şirketin sahibi, dedim yani en çok nasıl kazandınız parayı, ben Anadolu'daki büyük şehirlerde imar çeperindeki yerleri aldım, çok çok büyük paralar kazandım dedi. Bunu Donald Trump da diyor, şehrin bittiği yerden toprak alın, bir gün orası şehrin merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Arsa alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Başaran "Şöyle anlatayım; bir şehir düşünün. Kocaman bir il. Şehrin bittiği yerin dibinde, genelde 1 km çapında, 1,5 km çapında, ne kadar yakın alırsanız o kadar iyi... Şehrin çeperlerinde yer aldığınızda para kazanma olasılığınız, bakın her şey olasılık hesabıdır... Başka bir örnekte de fabrikanın dibinde, böyle bir yer gelmiş şimdi, bunun bir şey olma ihtimali, aynı borsa mantığında diğer normal, sıradan dağın başındaki bir yere göre çok daha fazla. Çünkü elektrik var, su var, altyapı var, fabrikalar var." şeklinde konuştu.

Devamında Başaran "Ama bu bir olasılık. Garanti burada da yok. Garanti para sadece faizde var, başka hiçbir yerde yok. Her şey kar zarar kardeştir" dedi.

"ALIRKEN FİYATA DİKKAT ETMEN LAZIM"

Arsa ya da tarla alırken dikkat edilmesi gereken bir başka noktaya değinen Başaran "Ama alırken ikinci bir kural var. Sadece bunu almak değil. 'Mert abi bunu gördüm alıyorum' Hayır, bu da değil. Orada metrekare fiyatı kaç lira, içeride imarlı yerin fiyatı ne kadar? 10 bin lira. Burası kaç lira, 8 bin lira. Alınmaz. Niye? Biri imarlı, biri belirsizlik. Yüzde 25 kar için alınmaz. Alırken de fiyata dikkat etmen lazım. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek. Diyeceksin ki 'Mert abi burası 10 bin lira imarlı yer, burada bir yer geldi fiyatı 500 lira' 20 kat potansiyel var. Yani bir şey iyi giderse imar gelirse en azından para kazanırım. Burada bir mantık var. Dolayısıyla alırken de buna bakacaksın. İmarlı yere, imara yakın yer alacaksın ama imarlı yerin imarsız yere göre de ciddi bir farkı olması lazım, çünkü senin orada bir zaman maliyetin var. Aldın mı belki 5 yıl bekleyeceksin, belki 10 yıl bekleyeceksin, belki 20 yıl bekleyeceksin. Ama o beklediğinde öyle bir marj olacak ki sizi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON LİRAYA ALMIŞSIN, DÜŞÜNSENE 15 YIL SONRA 30 TANE DAİREN OLDUĞUNU"

Başaran devamında "Düşünsene burayı almışsın 1 milyon liraya, 15 yıl beklemişsin. Ama 15 yıl sonra sana burada düşünsene 30 tane dairen olduğunu, apartmanın olduğunu. Ya da almışsın, 7 - 8 yıl, 15 yıl, 12 yıl beklemişsin, ama o sırada lanet ediyorsun, gitmedi, olmadı diye... Ama sonra bir bakıyorsun 8. yıl sonunda, 9. yıl sonunda bir telefon geliyor emlakçılar aramaya başlıyor, orada sizin yeriniz varmış, burayı satar mısınız? Niye arıyorlar, çünkü başladılar o duyumları almaya" şeklinde konuştu.