Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti

Ekol TV’de yayınlanan Dış Saha’da Setenay Cankat’ın sorularını yanıtlayan Galatasaray’ın 38’nci başkanı Burak Elmas, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kazanan ve kaybeden tüm kulüplerin hakemler ile futbol yönetiminden şikayetçi olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Benim içinde yetiştiğim, yöneticilik yaptığım camiayla bugün gelinen nokta ve sporun geldiği nokta arasında çok fark var" diye konuştu.

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Ekol TV’de ekranlara gelen ve Setenay Cankat’ın sunduğu Dış Saha’nın konuğu Galatasaray’ın eski Başkanı Burak Elmas oldu. Galatasaray’ın 38’nci başkanı olarak görev yapan Burak Elmas, Dış Saha’da futbol gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunun yönetimi hakkında “Hakemler hakkında herkes konuşuyor. Şikayetçi olmayan kulüp yok. Kazanan da kaybeden de şikayetçi. Herkes birbiri hakkında negatif söylemlerde bulunuyor. Federasyondan memnun olan yok. Şampiyon olan da memnun değil ikinci olan da küme düşen de memnun değil. Dolayısıyla buradan çıkmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bir devrim ihtiyacı var. O devrimin de ne kadar samimi olarak istendiği konusunda şüphelerim var” değerlendirmesinde bulundu.

"Kimseyi haklı görmüyorum"

Hakemler hakkında tartışmaları ve şikayetleri yorumlayan Burak Elmas, “Kimseyi haklı görmüyorum. Ben başkanlık yaptığım dönemde Beşiktaş bizi İnönü Stadyumu’nda mağlup etti. Orada da hakem hatası olarak söylenebilecek pozisyonlar vardı. Hatta biz iyi oynamazken 1-0 öne geçtik, sonra 2-1 yenildik. Maçtan sonra basın sözcüsü olan yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın Beşiktaş’ı tebrik etmesini istedim. O gün hakikaten biz kazanabilirdik maçı, hakem hatasına da başvurabilirdik. O gün takımın nasıl daha iyi performans gösterebileceğini ve o maç içinde yaptığımız hataların analizi daha önemliydi. Hakem hatasına her zaman başvurulabilir. O zaman takım içinde düzeltmeniz gereken şeylere daha az konsantre olabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Galatasaray başkan adayı olacak mı?

“Galatasaray’da yeniden aktif olarak yönetici olmayı, başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Burak Elmas, “Hayır, düşünmüyorum. 18 yaşından beri Galatasaray’ın içindeyim, 24 yaşından beri yönetici olarak Galatasaray’a hizmet etme fırsatı buldum. Çok da severek yaptım. Başkanlık da nasip oldu. Bana göre Galatasaray’a çok da faydalı işler yaptım. Bu benim için bir hizmet etme vesilesiydi. Fakat gördüğüm bu ortamda bundan sonra Galatasaray siyasetinde olmayı düşünmüyorum. Hakikaten benim içinde yetiştiğim, yöneticilik yaptığım camiayla bugün gelinen nokta ve sporun geldiği nokta arasında çok fark var. Siyasetinde olmayınca olmayacağım, siyaset de olmayınca aday da olmayacağım demek oluyor” diye konuştu.

Burak Elmas'tan dikkat çeken Fatih Terim açıklaması

Galatasaray’ın eski Başkanı Burak Elmas bir dönem birlikte çalıştığı ancak fikir ayrılığı yaşayarak yol ayrımına gittiği Galatasaray’ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında dikkat çeken açıklamalara bulundu.

Burak Elmas, “Birçok kişinin hata olarak nitelendirebileceği fakat bence doğru olan birçok kararı başkanlığım döneminde aldım. Çok demokrat şekilde aldım. Şunu düşündüm; aldığım önemli kararlar sadece beni değil yönetim kurulundaki arkadaşlarımı da etkiliyor. Bütün aldığım önemli kararları yönetim kurulunun ortak kararı veya çoğunluk oyu ile aldım. Ben özellikle Galatasaray’ın geleceğine faydası olmayan konuları konuşmak istemiyorum. Bir dönem yaşandı, bitti. O gün yaptığım şeylerden değiştireceğim az şey var. O ve benzeri kararları Galatasaray için aldım” ifadelerini kullandı.