Varank'tan CHP'ye 'hadsiz adam' yanıtı: Yıllarca bu CHP zihniyetini koyun gibi güttüler

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, olaylı yemin törenini gerçekleştiren teğmenleri eleştirdi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisine yönelik tepkisine yanıt veren Varank, "Fetöcüler ağızlarında Atatürk, dillerinde laiklik yıllarca bu CHP zihniyetini koyun gibi güttüler. Şimdi “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını duyunca yine disiplinsizliği göz ardı etmeye çalışıyorlar. " dedi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "korsan yemin" törenina imza atan teğmenlerle ilgili tartışmalar sürüyor.

Törende rutin yeminin ardından teğmenler, kılıçlarını kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin ihraç edileceği yönündeki haberler sonrası AK Parti ve CHP bir kez daha karşı karşıya geldi.

Son olarak AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harbiyeli olmanın suç işleme özgürlüğünü vermeyeceğini söyledi.

VARANK: SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERMEZ

Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..."

DENİZ YÜCEL'DEN MUSTAFA VARANK'A TEPKİ

CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel Varank'ın paylaşımına tepki gösterdi. Yücel şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz’da ordudan ihraç edilenler Harbiye’li oldukları için değil, Fetö’cü oldukları için ihrac edildi hadsiz adam!

"Onlar senin ağababalarının gözetiminde harbiyeye sızmış vatan hainleriydi! Sen ve senin gibiler besleyip büyüttü o vatan hainlerini...

Siz bu milleti saf mı sanıyorsunuz? Aklınız da, fikriniz de, tıynetiniz de bozuk. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlı subaylarını sakın Fetö’cü hainlerle karıştırmaya kalmayın. Yarın, öbür gün bu açıklamalarınızı önünüze koyarlar…. Onlar bu devletin ve Cumhuriyetin teminatıdır!"

CHP ZİHNİYETİNİ KOYUN GİBİ GÜTTÜLER

AK Parti'li vekil Deniz Yücel'in sözlerine yanıt verdi. "Fetöcüler ağızlarında Atatürk, dillerinde laiklik yıllarca bu CHP zihniyetini koyun gibi güttüler" ifadelerini kullanan Varank şunları söyledi:

"Şimdi “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını duyunca yine disiplinsizliği göz ardı etmeye çalışıyorlar.

Ortalama bir CHP sözcüsü anlayamayacak ama tekrar anlatayım;

Disiplin suçu sizin hoşunuza gidip gitmemesine göre değişmez; disiplin suçuna nasıl karar verileceği de kanunlar ve mevzuatla bellidir.

Üniforma giyen kişi slogan atamaz, korsan gösteri yapamaz, mevzuatta olan yemini beğenmeyip alternatif yemin töreni düzenleyemez, Harbiyeli değil babanızın oğlu olsa farketmez.

15 Temmuz'u milletçe akamete uğratmasak, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyen FETÖcüler için de siper olacak adamlardan bu işleri öğrenecek değiliz."