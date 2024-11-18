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Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı

Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı

Kiralık konutta 'yıllık kontrat' dönemi başladı. Artan fiyatlar, kiracı ve ev sahiplerini son yıllarda sürekli karşı karşıya getirirken; zam pazarlığıyla, dava süreciyle uğraşmak istemeyen ev sahipleri işin kolayını buldu. Ev sahipleri artık evlerini bir yıllığına kiraya veriyorlar. Eski kiracılarıyla zam pazarlığı yapıp anlaşmak yerine evlerini bir yıl sonra yeni kiracılarına veriyorlar. Depozito, emlakçı, nakliye ücretleri adeta ateş pahasıyken bir yıl şartı ise kiracıları daha da zorluyor.

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Kiracı-ev sahibi ilişkileri adeta kaosa dönüştü. Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan şikayet eden iki taraf da kira zamları konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Kiracılar, ev kiralarının artışından şikayetçiyken; bir dönem uygulanan yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için dert yanıyor.

Bu süreçte ev sahipleri ile kiracılar sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Öyle ki tahliye davaların sayısı ciddi oranda artmış durumda.

Show Haber'e konuşan İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ortalama 4 yıl gibi süre içerisinde kiracıları çıkartmanın mümkün olamadığını söyledi.

Bu durum da ev sahiplerinin de kendilerini garantiye almanın yol ve yöntemlerini aradığını belirtti.

Yıllık kiralama dönemi

O yöntemlerden biri de 'yıllık kiralama' modeli. Zam pazarlıkları, davalar, arabulucular... Bu süreçle uğraşmak istemeyen ev sahipleri artık bir-iki yıllık kiracı arayışına geçti. Senesi dolar dolmaz kiracısının evinden çıkmasını istiyor.

Kira sözleşmelerine de bu maddeyi ekleyen ev sahipleri, senesi dolan kiracının evinden çıkmasıyla; yeni kiracısına evini yüksek fiyattan kiralıyor.
Depozito, emlakçı, nakliye ücretleri adeta ateş pahasıyken; bir yıl şartı ise kiracıları daha da zorluyor.

Evleri bir yıllığına kiralamayı kimlerin kabul ediyor? sorsuna yanıt veren Yeşiltaş, "Atanmış bir öğretmen, memur, hemşite mecburen kabul ediyor. Öğrenciler mecburen kabul ediyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:KiracıKiraev sahibi

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