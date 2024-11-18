BIST 9.390
DOLAR 34,46
EURO 36,34
ALTIN 2.865,00
HABER /  GÜNCEL

ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak

ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden uzun menzilli Amerikan füzeleri için Ukrayna'ya yeşil ışık yaktı. Ukrayna, Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanabilecek.

Abone ol

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden​ yönetimi Ukrayna​ konusunda yeni adım attı.

Buna göre ABD yönetimi, Kuzey Kore​ askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya​'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, uzun menzilli Amerikan silahlarını Rusya topraklarına kullanma izni verme kararı aldı.

Bu kapsamda ABD, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.

WP'ye açıklama yapan yetkililer, söz konusu politika değişikliğinde, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump​'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

Saldırı hazırlığı iddiası

Öte yandan New York Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın içlerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Saldırılarda 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerinin kullanılacağı ileri sürülüyor.

Putin ise Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının, savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası
Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı
Bağcılar'da kaldrımda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı
Biden'dan ortalığı karıştıracak karar!
Biden'dan ortalığı karıştıracak karar!
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i devirdi
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i devirdi
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na 'Sürgün' cevabı
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na 'Sürgün' cevabı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri: Onun her dediğini...
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri: Onun her dediğini...