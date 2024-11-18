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Okullarda yeniden ders zili çaldı

Okullarda yeniden ders zili çaldı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Öğrenciler ve öğretmenler, bugün tekrar dersbaşı yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili sona erdi.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı.

Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek, ardından birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sonra erecek.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
LGS 15 Haziran’da, YKS ise 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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