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Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti

Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'ndeki köşesine veda etti. Zeyrek yazısında "Bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum" dedi.

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Sözcü gazetesinde kuruluştan bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Metin Yılmaz'ın istifasının ardından yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

Deniz Zeyrek, "Teşekkürler" başlıklı yazısında Sözcü Gazetesi'ndeki köşesine veda etti.

6 yıl boyunca Sözcü'de köşe yazarlığı yaptığını hatırlatan Zeyrek, "Bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum," dedi.

Deniz Zeyrek Sözcü'ye şu sözlerle veda etti:

"Bütün kalbimle yazıyorum:

Geçen o altı yıl içinde kendimi bu büyük Sözcü ailesinin bir ferdi olarak hissettim.

Meslek hayatımın en özgür günlerini yaşadım.

Katıldığım TV programlarında, konferanslarda, söyleşilerde, toplantılarda ismimin önüne 'Sözcü Yazarı' ifadesinin konulmasından gurur duydum.

Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği yolumu aydınlattı.

Çok kıymetli dostlar edindim.

Beni bu büyük camiayla buluşturan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'a, gönül rahatlığıyla "dostlarım" diyebileceğim meslektaşlarıma ve en önemlisi beni bağrınıza bastığınız için siz Sözcü okurlarına teşekkür ediyorum.

Bir de bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum.

Başka mecralarda görüşmek dileği ile...

Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."

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