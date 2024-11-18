BIST 9.390
DOLAR 34,46
EURO 36,34
ALTIN 2.865,00
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.
2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında
ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak
ABD'den Ukrayna'ya silah izni! Uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanacak
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Burak Elmas açıkladı! Galatasaray başkanlığına yeniden aday olacak mı? 'Fatih Terim' sözleri dikkat çekti
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Okullarda yeniden ders zili çaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Kiralık konutta yeni dönem başladı! İlanları gören şaşıp kaldı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Varank'ın teğmen soruşturması paylaşımına CHP'den 'hadsiz adam' yanıtı
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Mert Başaran 'para bunlarda' deyip anlattı: Düşünsene 15 yıl sonra 30 tane dairen olduğunu
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası
Demokrat Parti'de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası