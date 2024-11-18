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Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!

Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaştıkça temaslar sıklaşırken, yorumcu Sinan Engin Sarı-Lacivertliler'in ilk transferini canlı yayında açıkladı.

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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi olarak Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler için gündemde olan isimlerin başında ise daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da top koşturan Anderson Talisca geliyor.

Suudi Arabistan basını bu transferin bitmek üzere olduğunu öne sürerken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin de konu ile alakalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Engin yaptığı açıklamada "Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun. Ocak ayında gelecek. Acun Ilıcalı ile konuşmadım. Yurt dışından aldığım duyum En-Nesyri gidecek ve yerine de bir santrafor alınacak." ifadelerini kullandı.

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