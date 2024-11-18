BIST 9.390
DOLAR 34,46
EURO 36,34
ALTIN 2.865,00
HABER /  GÜNCEL

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre değişti Ali Yerlikaya duyurdu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre değişti Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Abone ol

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih değişti.

31 Aralık 2024 olarak açıklanan son tarih 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. Son dakika gelişmesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler isteniyor

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

ÖNCEKİ HABERLER
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası öngörülüyor
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası öngörülüyor
Netanyahu'ya 'Hapis' iddiası: ''Bunu bildiği için savaş açıyor''
Netanyahu'ya 'Hapis' iddiası: ''Bunu bildiği için savaş açıyor''
Türkiye'de işsizlik oranı üçüncü çeyrekte azaldı
Türkiye'de işsizlik oranı üçüncü çeyrekte azaldı
CHP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! Laiklik sözleri gündem olmuştu
CHP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu! Laiklik sözleri gündem olmuştu
Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti
Deniz Zeyrek Sözcü gazetesine veda etti
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!
Sinan Engin Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Hayırlı olsun!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney Kore uyarısı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Güney Kore uyarısı
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Göçmen kaçakçılığına büyük darbe! Bakan Yerlikaya "Kalkan-30" operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Abdulah Öcalan çıkacak mı? Devlet Bahçeli haklı çıktı
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Kalp krizi artık 20'li yaşlarda da görülebiliyor
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu
Çorum'da çıkan yangında anne ve oğlu hayatını kaybetti intihar mektubu bulundu