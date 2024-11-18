Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre değişti Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih değişti.

31 Aralık 2024 olarak açıklanan son tarih 31 Temmuz 2025'e uzatıldı. Son dakika gelişmesini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler isteniyor

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan