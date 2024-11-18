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Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in avukatları: AYM'ye başvuracağız

Yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in avukatları: AYM'ye başvuracağız

Tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını duyurdu.

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Esenyurt’un tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlar, Ahmet Özer'in tutuklanmasına karşı yaptıkları itirazın reddedilmesiyle en geç bu ayın sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunacaklarını söyledi.

"Ahmet Özer 30 Ekim’den beni özgürlüğünden yoksun bırakıldı." diyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatlarından Prof. Dr. Hasan Sınar, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şekilde suç teşkil edilmeyen ve suç oluşturmayan bir takım soyut ve mesnetsiz suçlamalara yönelik itirazlarımızı yaptık. Başvurularımızın ardından AYM süreci doğdu. En geç ay sonuna kadar AYM’ye başvuracağız. Yapmış olduğumuz itirazın reddedilmesiyle birlikte Anayasa Mahkemesi süreci başladı. En geç bu ayın sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız


Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi Ahmet Özer'e özgürlüğünün geri verilmesinin hakka hukuka uygun olacağını düşünüyoruz"

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