Brezilya Devlet Başkanı'nın eşinden Elon Musk'a küfür! Musk'tan yanıt gecikmedi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk'a küfretti.

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Birçok ülke liderinin ve temsilcinin bir araya geleceği G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro'da ketinde gerçekleşecek. Zirve öncesi özellikle liderlerin eşlerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte söz alan Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Rosangela da Silva skandal niteliğinde bir olaya karıştı.

Rosangela da Silva, sosyal medyanın düzenlenmesi ve yanlış bilgilendirmeyi engelleme gerekliliği üzerine konuşurken bir gemi sireni çaldı.

Gürültüden rahatsız olan Leydi, daha önce ülkelerinde X uygulamasını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya almaları sonucu sorun yaşadıkları Elon Musk'ı andı.

Sözünü bölen ses için "Sanırım bu Elon Musk." diyerek şaka yapan Leydi, ardından "Senden korkmuyorum, s***k Elon Musk." dedi.

Öte yandan Musk, X sosyal medya hesabından Rosangela da Silva'nın konuşmasının yer aldığı görüntüyü alaya alarak "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesini kullandı.

Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." sözleriyle karara tepki göstermişti.