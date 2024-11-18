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Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi

Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ile kuru yemiş ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.

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Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi’ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi.

Tatlı ve kuru yemişlere imha edilmek üzere el konuldu.

Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

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