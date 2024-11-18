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39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, kariyer planlamasına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı! Şubat 2025'te 40 yaşına girecek olan Al-Nassr yıldızı, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti.

Ancak Ronaldo, gelecekte futbol menajerliği gibi bir planı olmadığını söyledi.

Polonya - Portekiz maçından sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım." dedi.

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