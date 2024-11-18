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Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan gizli toplantı ve whatsapp iddiası

Nevzat Bahtiyar'ın oğlundan gizli toplantı ve whatsapp iddiası

Narin Güran cinayetiyle ilgili kovuşturma her geçen gün yeni detaylarla derinleşiyor. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, Güran ailesine ilişkin iddialarda bulundu.

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Narin cinayetinde ikinci duruşmaya haftalar kaldı. Duruşma öncesi ise her gün yeni detaylara ulaşılıyor. Bu kez de Nevzat Bahtiyar'ın oğlu habercilere konuştu.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin gizli toplantılar yaptığını iddia etti. İbrahim Bahtiyar, camide toplantılar yaptıklarını gördüğünü ve toplantıda Ömer Güran, Ali Rıza Güran'ın çocuklarının da bulunduğunu öne sürdü.

Güran ailesinin yaygın sohbet programlarından birinde kurdukları grup üzerinden konuştuklarını belirten İbrahim Bahtiyar, "Baran'ın telefonunda gördüm, ne konuştuklarını bilmiyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

İbrahim Bahtiyar, aynı zamanda Ali Rıza Güran'ın olay sonrası kendisine bir teklif sunduğunu da öne sürdü. Ali Rıza Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i öldürdüğünü bildiklerini ve suçun üstlenilmesi halinde çocuklarının köylerine geri dönüp yaşamaya devam edebileceklerini söylediğini de ekledi.

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