Yenidoğan çetesin lideri Dr. Fırat Sarı'nın aylık kazancı dudak uçuklattı

İstanbul'da hastanelerin yoğun bakım ünitelerine çökerek onlarca bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi hakim karşısına çıktı. Çetenin lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı, aylık gelirini açıkladı.

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İstanbul​'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek yanlış ve deneysel tedavilerle ölümlerine neden olan 47 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Konferans salonunda görülen duruşmada 22'si tutuklu toplam 41 sanık hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul 2 No'lu Baro, Muğla Barosu, Tekirdağ Barosu, Diyarbakır Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Kırklareli Barosu başkanları da katıldı.

Aylık geliri dudak uçuklattı

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Duruşma dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.