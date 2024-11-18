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İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlatılacak

İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nin, Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) tanıtılacağı bildirildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmit Körfezi'nde yürütülen projenin BM'nin ilgisini çektiği belirtilerek, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın 20 Kasım Çarşamba Bakü'deki konferansa konuşmacı olarak davet edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl İzmit Körfezi'nde başlattığı ve toplam 468 hektar alanda 3 milyon 800 bin metreküp çamurun çıkarılması hedeflenen örnek çalışma, BM'nin de gündeminde. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde dip çamuru temizliğini anlatacak, proje hakkında BM üyelerine bilgi verecek." ifadeleri kullanıldı.

Proje: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin 1. etabı yıl sonunda tamamlanacak. Şimdiye kadar körfezdeki 92 hektarlık alandan toplam 1 milyon metreküp çamur çıkarıldı. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan 1. etap kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenecek. İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak, projenin geldiği noktada ise 1031 tüpte çamur kurutuldu.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında da 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla "tertemiz akvaryum" görünümüne kavuşması bekleniyor.

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