Ekrem İmamoğlu açık açık duyurdu! 'Hazırız' mesajı

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isimlerin başında gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adeta olası adaylıkla ilgili 'hazırız' mesajı verdi. Üsküdar'daki açılış töreninde konuşan İmamoğlu hem iktidara hazır olduklarını hem de yönetme kabiliyetine sahibi olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte Yavuztürk Kent Lokantası açılış töreninde bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, dikkat çekecek ifadeler kullandı.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isimlerin başında gelen İmamoğlu adeta olası adaylıkla ilgili 'hazırım' mesajı verdi.

İmamoğlu, açılış töreninde yaptığı açıklamada hem iktidara hazır olduklarını hem de yönetme kabiliyetine sahip olduklarını söyledi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Biz bugünden yarınları çok iyi açıklayacak ve vatandaşıyla birlikte düşünen, vatandaşıyla dertlenen bir yönetim anlayışı olarak biz artık ülkenin iktidarının değişmesini istiyoruz ve biz iktidara hazırız. Milletimizle birlikte milletimizi yönetme kabiliyetine sahibiz diyoruz."

İmamoğlu'nun 29 Ekim konuşması siyaset kulislerinde ve sosyal medyada "Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti" diye yorumlanmıştı.

İmamoğlu, söz konuşmasında ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, ülkemizin o güçlü tarihsel yolculuğunda kötü bir sapma anlamına geliyor. İşte bize dayatılan bu sistem, en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını kaldırıyor, reddediyor. Parlamentoyu, milletin meclisini küçümsüyor. Milletin iradesini göz ardı ediyor. Adalet kurumlarını, siyasetin aracına dönüştürüyor.

Bundan sonra her sabaha özgürlük, eşitlik ve adalete bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bundan sonra her sabaha, gelecek endişesi duymadan, insan gibi yaşayacağımız yeni bir hayata, bir gün daha yakınız diye uyanacağız. Bu umutla, bu inançla daha çok çalışacağız ve mutlaka başaracağız. Ben sizlere çok güveniyorum. Her biriniz kendinize çok güvenin.