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Malatya'da bina yıkımı sırasında göçük! 1 işçi enkazdan kurtarıldı

Malatya'da, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bina iş makinesinin üzerine devrildi ve kepçe operatörü Hamza Çetin enkaz altında kaldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

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