Dışişleri'nden, Almanya'da kaybolan imamla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Duisburg kentinde 6 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Din Görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin soruşturmanın yakından takip edildiğini ve ailesine kavuşması için tüm girişimlerin yapıldığını duyurdu.Abone ol
Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Cami’nin din görevlisi Fatih Eryılmaz'a ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.
Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan paylaşımda, DİTİB Duisburg/Rheinhausen Eyüp Sultan Camii'nde görev yapan Eryılmaz’ın durumunun Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Vatandaşımızın bir an önce sağ salim ailesine kavuşması için gerekli tüm girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.