A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.Abone ol
A Milli Takım kafilesi, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.
Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.