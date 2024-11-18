BIST 9.395
DOLAR 34,61
EURO 36,61
ALTIN 2.901,31
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.

Abone ol

A Milli Takım kafilesi, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.

Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği bombardımanda 17 Filistinli öldü
DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı
DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını! İlçe başkanları gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı
Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili iddialarını yalanladı
Ekrem İmamoğlu açık açık duyurdu! 'Hazırız' mesajı
Ekrem İmamoğlu açık açık duyurdu! 'Hazırız' mesajı
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! Bu gece yarısı benzin bu fiyata düşecek
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor! Bu gece yarısı benzin bu fiyata düşecek
Malatya'da şehit polis Lütfü Beykoz için düzenlenen törende ailesi kahroldu
Malatya'da şehit polis Lütfü Beykoz için düzenlenen törende ailesi kahroldu
İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlatılacak
İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlatılacak
ABD ve Filipinler, "askeri istihbaratın güvenliği" konulu anlaşma imzaladı
ABD ve Filipinler, "askeri istihbaratın güvenliği" konulu anlaşma imzaladı
Yenidoğan çetesin lideri Dr. Fırat Sarı'nın aylık kazancı dudak uçuklattı
Yenidoğan çetesin lideri Dr. Fırat Sarı'nın aylık kazancı dudak uçuklattı
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı!
Katar'dan ayrılan Hamas yönetimi Türkiye'ye taşındı iddiası! Dışişleri'nden açıklama
Katar'dan ayrılan Hamas yönetimi Türkiye'ye taşındı iddiası! Dışişleri'nden açıklama
Teğmen Ebru Eroğlu'na ağza alınmayacak küfürler hakkında ilginç karar!
Teğmen Ebru Eroğlu'na ağza alınmayacak küfürler hakkında ilginç karar!