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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya çıktı.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 856 bin lira, en yüksek 3 milyon 26 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 23 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 980 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 31 milyon 169 bin 834,57 lira, işlem miktarı ise 4.505,48 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 13 milyar 303 milyon 194 bin 789,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank ile Vakıf Katılım olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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